Франция - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Сегодня, 23 марта, в 10:30 по киевскому времени на YouTube-канале УАФ началась прямая трансляция пресс-конференции главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, посвященной завтрашнему матчу отбора ЧМ-2022 с Францией.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени на легендарной арене "Стад де Франс".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру Франция - Украина.

"Телеграф" напоминает, что осенью 2020 года французы нанесли Украине самое крупное поражение в истории.