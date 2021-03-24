Буффон записал видео для вратаря сборной Украины

Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон обратился со словами поддержки к украинскому стражу ворот "Динамо" Георгию Бущану. Видеообращение появилось в сети накануне матча сборной Украины против Франции в отборе на ЧМ-2022, а потому первый номер нашей команды получил огромный заряд мотивации на выездной поединок с "Трехцветными".

Легендарный вратарь не скупился на пожелания для украинца, с которым познакомился в Лиге чемпионов.

"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно. Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", - заявил Буффон.

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"Телеграф" напоминает, что Буффон и Бущан пересекались в текущем сезоне Лиги чемпионов. На групповой стадии турнира "Динамо" дважды проиграло "Ювентусу". В Киеве "Бело-синие" были биты со счетом 0:2, а в Турине украинскую команду ожидал разгром

После киевского матча Бущан рассказал о своем разговоре с Буффоном, который является его кумиром:

В сезоне 2020/21 26-летний Бущан провел 29 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых пропустил 25 мячей. Transfermarkt оценивает воспитанника одесского "Черноморца" в € 4 млн.

Бущан в 2021 году сделал качественный рывок в карьере, демонстрируя куда более стабильную игру. Сейчас вратарь является первым номером и в сборной.

Ранее Георгий рассказал, почему расстался с известной украинской балериной.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка - в 21:45 по Киеву. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Букмекеры, правда, не на стороне "Желто-синих".