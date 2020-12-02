Ювентус разбил Динамо: видеообзор матча Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, Ювентус в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал киевское Динамо. Встреча проходила в Турине на "Ювентус Стэдиум" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме Юве выглядел очень мощно и закономерно повел в счете, правда, забили туринцы не после убойных моментов, а в результате ошибки Бущана, который в простой ситуации не потянул удар головой от Федерико Кьезы. Хозяева атаковали больше и создали еще несколько шикарных моментов, в частности Роналду пальнул в перекладину. В концовке тайма динамовцы выровняли поединок и Вербич создал для Цыганкова супершанс, но Виктор не сумел переиграть Щенсны в ближнем бою. Кроме того, Вербича завалил в своей штрафной Бонуччи, однако главный арбитр встречи француженка Стефани Фраппар почему-то не обратилась к помощи VAR и не рассмотрела данный эпизод, а было на что посмотреть.

В начале второго тайма хозяева усилиями Криштиану Роналду забили нелепый гол после очередной ошибки Бущана, который не сумел должным образом вынести мяч после прострела справа. Еще через несколько минут Альваро Мората сделал счет разгромным.

Ювентус 3:0 Динамо

Голы: Кьеза 21', Роналду 57', Мората 66'

Предупреждения: Бентанкур - Забарный, Шапаренко

Составы команд:

Ювентус: Щесны, Демирал (Драгузин, 68), Бонуччи (Данило, 62), де Лигт, Кьеза (Кулусевски, 76), Бентанкур (Артур, 76), Рэмси (Бернардески, 62), Маккенни, Алекс Сандро, Мората, Роналду.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Шепелев (Гармаш, 72), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90+1), Вербич (Супряга, 72), Родригес (Де Пена, 72).

В следующем туре Динамо в очной дуэли с Ференцаварошем поборется за путевку в Лигу Европы, а Ювентус и Барселона разыграют первое и второе место в квартете. Игры 6-го тура намечены на 8 декабря.

Турнирное положение команд:

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