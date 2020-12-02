Худший сценарий для Шахтера: Боруссия М уступила Интеру (видео)

Во вторник, 1 декабря, Боруссия М дома уступила Интеру в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

За хозяев дублем выстрелил Алассан Плеа, а за гостей забивали Маттео Дармиан и два гола на свой счет записал Ромелу Лукаку.

Это поражение Боруссии окончательно запутало ситуацию в группе B и в последнем туре, что состоится 9 декабря, все четыре коллектива могут рассчитывать на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре Шахтер в гостях сыграет с Интером, а Реал примет Боруссию М.

Шахтеру для выхода в плей-офф Лиги чемпионов без оглядки на результаты соперников нужно победить Интер. Если Горняки сыграют вничью, то для выхода в следующий раунд ЛЧ необходимо, чтобы Реал не победил Боруссию М. В случае проигрыша, дончане могут рассчитывать лишь на Лигу Европы и то, если Королевский клуб уступит менхенгладбахцам.

Турнирное положение команд перед 6-м туром Лиги чемпионов:

"Телеграф" напоминает, что Шахтер сенсационно разбил Реал в Киеве.