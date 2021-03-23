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Вратарь "Динамо" рассказал, почему ушел от жены-балерины (видео)

Вратарь "Динамо" рассказал, почему ушел от жены-балерины (видео)
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram official_group_georgiy_buschan

Основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал свой развод с известной украинской балериной Кристиной Шишпор, которая даже засветилась в клипе Олега Винника "Нино". От этого брака, который продлился с 2014 по 2019 год, у стража ворот "Бело-синих" осталась дочка Юлия. По словам вратаря, они с Кристиной расстались тихо без конфликтов.

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"Я не хотел выносить это все, мы сели с ней и поговорили, что ей и мне не нужны всплески в СМИ, это не наша история. Пришли к разводу мирно и спокойно, чтобы Юля это все не наблюдала и не было большой травмы из-за решения вопросов. Просто собрал вещи и ушел. Прошло время, и мы поняли, что чего-то нового друг другу мы не можем принести. Сейчас с Кристиной абсолютно нормальные отношения, воспитываем дочь. У нее свои отношения, у меня свои. Никто никуда не лезет и не ведет на конфликт. Мы не держим друг на друга зла. Я ушел в себя, в работу, расставил все по полочкам, что мне нужно, вышел на новый уровень", - рассказал Бущан в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".

Кроме того, Георгий рассказал о своей дочке. По словам голкипера, он хотел бы проводить больше времени с дочуркой, однако график профессионального футболиста не позволяет ему этого в полной мере.

"Хотелось бы чаще видеться с Юлей, но Кристина понимает, что у меня есть график, как и у нее. Юля тоже делает вид, что понимает. Каждая наша встреча – это безумные эмоции. Сейчас иногда даже не понимаю, как себя вести", - поведал футболист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в своем последнем матче разгромило "Рух". До этого киевляне вылетели из Лига Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Георгий Бущан.
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