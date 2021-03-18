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Цыганков в день матча "Вильярреал" - "Динамо" поздравил свою горячую любимую (фото)

Цыганков в день матча "Вильярреал" - "Динамо" поздравил свою горячую любимую (фото)
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм viktortsygankov

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков поздравил свою любимую с днем рождения.

"Вильярреал" - "Динамо": онлайн матча

У себя на страничке в Instagram хавбек опубликовал несколько фото с возлюбленной, которые были сделаны во время совместного отдыха. "С днем рождения, моя любовь", - трогательно подписал снимки Виктор.

 
 
 
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Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Возлюбленную самого дорого футболиста УПЛ зовут Романа и она также из Винницы. Примечательно, что спортсмен тщательно скрывает свою личную жизнь и никогда не отмечает девушку у себя в соцсетях. Пара вместе проводит отпуск, а Романа частенько радует подписчиков Цыганкова горячими снимками.

Виктор Цыганков с любимой

Виктор Цыганков с любимой

Виктор Цыганков с любимой

Виктор Цыганков с любимой

К слову, 18 марта "Динамо" проведет ответную игру 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Поэтому ярые поклонники киевского клуба предложили "динамовцу" готовится к матчу, а не сидеть в соцсетях.

Первый матч между командами, который состоялся в Киеве, завершился убедительной победой испанцев. Букмекеры считают, что "Динамо" выйти в четвертьфинал еврокубка поможет только чудо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Цыганков вместе со своей девушкой провели совместный отпуск в Мексике.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 218

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Виктор Цыганков.
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