Цыганков в день матча "Вильярреал" - "Динамо" поздравил свою горячую любимую (фото)

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков поздравил свою любимую с днем рождения.

У себя на страничке в Instagram хавбек опубликовал несколько фото с возлюбленной, которые были сделаны во время совместного отдыха. "С днем рождения, моя любовь", - трогательно подписал снимки Виктор.

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Возлюбленную самого дорого футболиста УПЛ зовут Романа и она также из Винницы. Примечательно, что спортсмен тщательно скрывает свою личную жизнь и никогда не отмечает девушку у себя в соцсетях. Пара вместе проводит отпуск, а Романа частенько радует подписчиков Цыганкова горячими снимками.

К слову, 18 марта "Динамо" проведет ответную игру 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Поэтому ярые поклонники киевского клуба предложили "динамовцу" готовится к матчу, а не сидеть в соцсетях.

Первый матч между командами, который состоялся в Киеве, завершился убедительной победой испанцев. Букмекеры считают, что "Динамо" выйти в четвертьфинал еврокубка поможет только чудо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Цыганков вместе со своей девушкой провели совместный отпуск в Мексике.