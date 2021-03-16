"Вильярреал" - "Динамо": шансы киевлян ничтожно малы

В четверг, 18 марта, "Вильярреал" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Эстадио де ла Серамика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, "Вильярреал" является безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,45-1,157. Успех киевлян в матче оценивается - в 6,50-6,60, а ничейный исход - в 3,90-4,15. К слову, шансы на выход "Динамо" в следующий раунд турнира ничтожно малы - коэффициент 25, а выход "Вильярреала" в четвертьфинал ЛЕ оценивается коэффициентом 1,01.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Вильярреал" - "Динамо" (данные за 16 марта):

Пари-Матч: (победа "Вильярреала" 1,57 - ничья 4,10 - победа "Динамо" 6,60)

Фаворит: ( 1,45 - 4,15 - 6.60)

William Hill: (1,53 - 3,90 - 6,50)

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, что проходил в Киеве на НСК "Олимпийский", испанцы добыли гостевую победу со счетом 0:2. Таким образом, "Бело-синим", чтобы пройти в следующий раунд, необходимо забивать как минимум два гола на выезде.

Ранее Телеграф сообщал, что в своем последнем поединке "Динамо" деклассировало "Зарю". "Вильярреал", в свою очередь, на внутренней арене обыграл "Эйбар" (1:3).