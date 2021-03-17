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"Вильярреал" - "Динамо": онлайн матча

"Вильярреал" - "Динамо": онлайн матча
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 марта, "Вильярреал" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимает "Динамо". Встреча пройдет на "Эстадио де ла Серамика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. В этой статье в режиме-live будут оперативно добавлены видео голов. 

"Вильярреал" - "Динамо"

(начало - в 22:00)

Первый матч - 2:0

Киевляне в хорошем настроении подходят в игре, ведь в последнем туре УПЛ столичная команда обыграла "Зарю" с разницей в два мяча. "Вильярреал", в свою очередь, также добыл три очка на внутренней арене, переиграв "Эльче" (1:3). "Желтая субмарина" по итогам матча с "Динамо" на НСК "Олимпийский" имеет перед "Бело-синими" гандикап в два мяча. Букмекеры из-за этого абсолютно не верят в выход команды Мирчи Луческу в четвертьфинал турнира. К слову, с собой в Испанию Мистер взял 23 футболистов, включая трех форвардов.

Отметим, в прямом эфире в Украине матч "Вильярреал" - "Динамо" покажут по ТВ в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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