"Динамо" крупно обыграло "Рух" (видео)

В воскресенье, 21 марта, "Динамо" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Киевляне не сумели отличиться в первом тайме, зато во второй половине встречи в ворота львовян залетело три безответных мяча. За "динамовцев" голами отметились Александр Караваев (дубль) и Сидклей.

Этот успех позволил "Динамо" (46 очков) оторваться от "Шахтера" (39 очков) в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (13 очков) - последний. В следующем туре "Бело-синие" сыграют в гостях с "Александрией" (04.04.2021), а львовяне примут "Зарю" (03.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" проиграл "Львову" и практически лишился шансов на чемпионство.