"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)

В воскресенье, 21 марта, "Львов" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась с сенсационным счетом 3:2 в пользу хозяев.

Команды обменялись голами в первом тайме, а также в дебюте второй половины. За "Львов" забивали Альваро Луис Таварес Виейра и Назарий Ныч. "Шахтер" на все это ответил двумя точными выстрелами от Манора Соломона. В середине второго тайма Трубин снес форварда хозяев, что привело к пенальти в ворота "Горняков". "Приговор" успешно реализовал Рожерио Алвеш дос Сантос.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Ныча:

Видео гола Соломона:

Видео гола Шины с пенальти:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Шахтер" (39 очков) на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Львов" (15 очков) - 12-й. В следующем туре "Горняки" сыграют в гостях с "Ворсклой" (04.04.2021), а "Горожане" проведут выездной поединок с "Днепром-1" (04.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" бесславно завершил свои выступления в Лиге Европы.