Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

В четверг, 18 марта, украинские клубы завершили евросезон. По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы была обновлена таблица коэффициентов УЕФА. В итоге Украина в следующем сезоне потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не сумели хлопнуть дверью в Европе. "Горняки" минимально проиграли "Роме", а "Бело-синие" без шансов уступили "Вильярреалу". Таким образом, обе наши команды не принесли очков в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. В итоге наша ассоциация осталась на 12-й позиции, что сулит потерей прямой путевки в ЛЧ чемпиону УПЛ в сезоне 2021/22. Примечательно, что идущая 11-й Шотландия, также потеряла всех представителей в еврокубках, поэтому одна победа могла вывести Украину на 11-е место.

Отметим, теперь чемпион УПЛ 2021/22 будет проходить квалификационный барьер в борьбе за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 18 марта (топ-25)

С результатами всех матчей Лиги Европы за 18 марта можно ознакомиться у нас на сайте.