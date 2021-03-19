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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов
10:44 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 марта, украинские клубы завершили евросезон. По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы была обновлена таблица коэффициентов УЕФА. В итоге Украина в следующем сезоне потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не сумели хлопнуть дверью в Европе. "Горняки" минимально проиграли "Роме", а "Бело-синие" без шансов уступили "Вильярреалу". Таким образом, обе наши команды не принесли очков в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. В итоге наша ассоциация осталась на 12-й позиции, что сулит потерей прямой путевки в ЛЧ чемпиону УПЛ в сезоне 2021/22. Примечательно, что идущая 11-й Шотландия, также потеряла всех представителей в еврокубках, поэтому одна победа могла вывести Украину на 11-е место.

Отметим, теперь чемпион УПЛ 2021/22 будет проходить квалификационный барьер в борьбе за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. 

Таблица коэффициентов УЕФА по итогам матчей 18 марта (топ-25)

С результатами всех матчей Лиги Европы за 18 марта можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.
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