Лига Европы: определились все четвертьфиналисты

В четверг, 18 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны ответные матчи 1/8 финала, в частности киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу", а "Шахтер" уступил "Роме". В центральном поединке игрового дня "Милан" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" и вылетел из еврокубка.
Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы 18 марта:
Таким образом, определились 8 команд, которые пробились в четвертьфинал турнира: "Вильярреал", "Аякс", "Манчестер Юнайтед", "Славия" Прага, "Арсенал", "Рома", "Динамо" Загреб и "Гранада".
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта.
Ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.