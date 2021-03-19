Лига Европы: определились все четвертьфиналисты

В четверг, 18 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны ответные матчи 1/8 финала, в частности киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу", а "Шахтер" уступил "Роме". В центральном поединке игрового дня "Милан" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" и вылетел из еврокубка.

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы 18 марта:

"Арсенал" 0:1 " Олимпиакос "

" "Динамо" Загреб 3:0 "Тоттенхэм"

3:0 "Тоттенхэм" " Мольде " 2:1 "Гранада"

" 2:1 "Гранада" "Шахтер" Донецк 1:2 " Рома "

" " Вильярреал " 2:0 "Динамо" Киев

" 2:0 "Динамо" Киев "Милан" 0:1 "Манчестер Юнайтед"

"Рейнджерс" 0:2 "Славия" Прага

"Янг Бойз" 0:2 "Аякс"

Таким образом, определились 8 команд, которые пробились в четвертьфинал турнира: "Вильярреал", "Аякс", "Манчестер Юнайтед", "Славия" Прага, "Арсенал", "Рома", "Динамо" Загреб и "Гранада".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта.

Ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.