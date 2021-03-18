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Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

В среду, 17 марта, состоялись заключительные игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности, "Бавария" минимально обыграла "Лацио", а "Челси" во второй раз оказался сильнее "Атлетико". По итогам игрового дня стали известны все участники 1/4 финала главного еврокубка.

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В четвертьфинал ЛЧ пробились "Ливерпуль", "Боруссия" Д, ПСЖ, "Порту", "Манчестер Сити", "Реал", "Челси" и "Бавария". Жеребьевка следующего раунда турнира состоится в пятницу, 19 марта. Кроме того, на мероприятии сходу пройдет и жеребьевка полуфиналов.

Первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 6-7 апреля, а ответные поединки пройдут 13-14 апреля. Финал ЛЧ состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе "Ататюрка".

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 18 марта, в еврокубках проведут своих игры "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" попытаются пройти "Рому", а киевляне померятся силами с "Вильярреалом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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