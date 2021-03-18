"Бавария" без проблем прошла "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)

В среду, 17 марта, "Бавария" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимала "Лацио". Встреча, проходившая на "Арене Мюнхен", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победу мюнхенцам принесли точные выстрелы Роберта Левандовски и Эрика Шупо-Мотинга. Поляк реализовал пенальти в первом тайме, а камерунец оформил гол после выхода один на один. "Орлы" под занавес поединка смогли забить гол престижа усилиями Марко Пароло, который головой замкнул навес партнера после подачи со штрафного.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче мюнхенцы фактически решили исход противостояния, обыграв "Орлов" с разницей в три мяча. Таким образом, по сумме двух игр в четвертьфинал Лиги чемпионов пробилась именно "Бавария". Жеребьевка следующей стадии еврокубка состоится в пятницу, 19 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последним четвертьфиналистом ЛЧ стал "Чесли", вновь обыгравший "Атлетико".