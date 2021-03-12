Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

В четверг, 11 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны первые матчи 1/8 финала, в частности, украинские команды потерпели обидные поражения. "Динамо" дома не сумело навязать сопротивление испанскому "Вильярреалу", а "Шахтер" безвольно был разгромлен итальянской "Ромой". В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" и "Милан" победителя не выявили. С результатами всех матчей ЛЕ за 11 марта можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги Европы за 11 марта:

" Аякс " - "Янг Бойз" 3:0

" - "Янг Бойз" 3:0 "Динамо" Киев - " Вильярреал " 0:2

" 0:2 "Манчестер Юнайтед" - "Милан" 1:1

"Славия" Прага - "Рейнджерс" 1:1

" Гранада " - "Мольде" 2:0

" - "Мольде" 2:0 "Олимпиакос" - " Арсенал " 1:3

" 1:3 " Рома " - "Шахтер" Донецк 3:0

" - "Шахтер" Донецк 3:0 "Тоттенхэм" - "Динамо" Загреб 2:0

Ответные поединки этого раунда пройдут 18 марта.

Ранее "Телеграф" сравнил трансферную стоимость игроков "Динамо" и "Вильярреала", а также "Ромы" и "Шахтера".