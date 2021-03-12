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Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала
Обновлено 00:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер spursofficial

В четверг, 11 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны первые матчи 1/8 финала, в частности, украинские команды потерпели обидные поражения. "Динамо" дома не сумело навязать сопротивление испанскому "Вильярреалу", а "Шахтер" безвольно был разгромлен итальянской "Ромой". В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" и "Милан" победителя не выявили. С результатами всех матчей ЛЕ за 11 марта можно ознакомиться ниже.

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Результаты матчей Лиги Европы за 11 марта:

  • "Аякс" - "Янг Бойз" 3:0
  • "Динамо" Киев - "Вильярреал" 0:2
  • "Манчестер Юнайтед" - "Милан" 1:1
  • "Славия" Прага - "Рейнджерс" 1:1
  • "Гранада" - "Мольде" 2:0
  • "Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3
  • "Рома" - "Шахтер" Донецк 3:0
  • "Тоттенхэм" - "Динамо" Загреб 2:0

Ответные поединки этого раунда пройдут 18 марта.

Ранее "Телеграф" сравнил трансферную стоимость игроков "Динамо" и "Вильярреала", а также "Ромы" и "Шахтера".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 202

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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