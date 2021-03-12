Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

В четверг, 11 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны первые матчи 1/8 финала, в частности, украинские команды потерпели обидные поражения. "Динамо" дома не сумело навязать сопротивление испанскому "Вильярреалу", а "Шахтер" безвольно был разгромлен итальянской "Ромой". В центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" и "Милан" победителя не выявили. С результатами всех матчей ЛЕ за 11 марта можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги Европы за 11 марта:
Ответные поединки этого раунда пройдут 18 марта.
Ранее "Телеграф" сравнил трансферную стоимость игроков "Динамо" и "Вильярреала", а также "Ромы" и "Шахтера".