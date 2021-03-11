"Динамо" пропустило обидный гол от "Вильярреала" (видео)

В четверг, 11 марта, "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимает "Вильярреал". Встреча проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". Гости открыли счет в середине первого тайма.

На 30-й минуте встречи очередной розыгрыш углового у ворот Бущана привел к взятию ворот киевлян. Жерар Морено избежал офсайда, получив мяч в чужой штрафной, и исполнил прострел прямо на ногу Пау Торреса, который легко переправил круглого в пустые ворота.

Видео гола Пау Торреса:

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Динамо" - "Вильярреал" в прямом эфире.