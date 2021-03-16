Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Джошуа и Фьюри получат фантастические гонорары за бой
Джошуа и Фьюри получат фантастические гонорары за бой
"Ломаченко убегал": отец Лопеса объяснил, почему зрители не увидели нокаут
"Ломаченко убегал": отец Лопеса объяснил, почему зрители не увидели нокаут
Российская чемпионка попалась на распространении наркотиков
Российская чемпионка попалась на распространении наркотиков

Львов не примет мартовские матчи сборной Украины из-за коронавируса

Львов не примет мартовские матчи сборной Украины из-за коронавируса
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Во вторник, 16 марта, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение перенести домашние матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном из Льова в Киев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Форвард сборной Украины может перейти в "Арсенал"

Данное решение было принято из-за ситуации с коронавирусом во Львове и Львовской области, а также рекомендаций тренерского штаба национальной команды. Таким образом, 28 марта сборная Украины примет Финляндии на НСК "Олимпийский", а еще через три дня "Желто-синие" там же проведут домашний поединок с Казахстаном.

"Телеграф" напоминает, что отбор на ЧМ-2022 в Катаре сборная Украины начнет выездной встречей против действующих чемпионом мира. Игра с Францией запланирована на 24 марта. С расписанием всех матчей национальной команды в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, в отборе на ближайший Мундиаль Украина в группе также сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Ранее ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 170

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Коронавирус, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России умер хоккеист, которому шайба попала в голову (видео)
02 "Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)
03 Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд (видео)
04 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 16 марта
05 Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь