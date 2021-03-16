Львов не примет мартовские матчи сборной Украины из-за коронавируса

Во вторник, 16 марта, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение перенести домашние матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном из Льова в Киев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Данное решение было принято из-за ситуации с коронавирусом во Львове и Львовской области, а также рекомендаций тренерского штаба национальной команды. Таким образом, 28 марта сборная Украины примет Финляндии на НСК "Олимпийский", а еще через три дня "Желто-синие" там же проведут домашний поединок с Казахстаном.

"Телеграф" напоминает, что отбор на ЧМ-2022 в Катаре сборная Украины начнет выездной встречей против действующих чемпионом мира. Игра с Францией запланирована на 24 марта. С расписанием всех матчей национальной команды в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте. Отметим, в отборе на ближайший Мундиаль Украина в группе также сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Ранее ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2021 году.