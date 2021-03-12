Форвард сборной Украины может перейти в "Арсенал"

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал лондонский "Арсенал". Об этом сообщает indosport.

По информации источника, "Канониры" составили трансферный шорт-лист форвардов, в который и попал украинец. Ожидается, что по окончании текущего сезона "Пушкари" продадут нападающего Александра Ляказетта и Яремчук может заменить француза в лондонском клубе. Кроме Романа "Арсенал" проявляет интерес к Одсону Эдуарду из "Селтика" и Андре Силве, представляющего "Айнтрахт" Ф.

Отметим, недавно 25-летний Яремчук продлил сотрудничество с "Гентом" до 30 июня 2025. Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн. В текущем сезоне Роман забил 18 голов в 32 матчах за "Гент" во всех турнирах. Кроме того, на его счету 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яремчук отличился в ворота "Мехелена".