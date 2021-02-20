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Форвард сборной Украины раззабивался в Бельгии (видео)

Форвард сборной Украины раззабивался в Бельгии (видео)
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер kaagent

В 27-м туре чемпионата Бельгии "Мехелен" принимал "Гент". Встреча, проходившая на стадионе "Ахтер де Казерн", завершилась ничьей со счетом 1:1. За гостей голом отметился украинский нападающий Роман Яремчук.

На 10-й минуте поединка 25-летний форвард сборной Украины открыл счет в игре, удачно замкнув передачу Тарика Тиссаудали. Хозяева отыгрались уже через 6 минут усилиями Николы Шторма. Украинский форвард "Мехелена" Марьян Швед участия в игре не принимал из-за травмы.

Видео гола Яремчука:

Видео гола Шторма:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Этот результат позволил "Мехелену" (40 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, "Гент" (37 очков) - 12-й.

"Телеграф" напоминает, что Яремчук в текущем сезоне забил уже 17 голов в 30-и матча за "Гент" во всех турнирах. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Яремчук оформил хет-трик плюс ассист в чемпионате Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент, ФК Мехелен.
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