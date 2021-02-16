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Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)

Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер kaagent

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук стал героем команды в домашнем поединке чемпионата Бельгии против "Мускрона".

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В 26-м туре бельгийской Высшей лиги Роман забил три гола и отдал одну голевую передачу. Для начала Яремчук открыл счет в игре, мощно пробив с близкой дистанции. Во втором тайме украинский нападающий отдал голевую передачу на Тарика Тиссаудали. А под занавес поединка 25-летний бомбардир забил еще два гола, поразив ворота соперника ударами в упор и головой. 

Видеообзор матча "Гент" - "Мускрон":

Эта победа подняла "Гент" на 12-е место в турнирной таблице бельгийского первенства. Роман забил свой 16-й гол в 29-и играх во всех турнирах в сезоне 2020/21. Кроме того, на счету украинца 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Яремчук отметился эффектным финтом в Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент, ФК Мускрон.
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