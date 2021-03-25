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Четверг, 25.03.2021
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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта (видео)
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта (видео)
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Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 выдали голевой триллер (видео)

Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 выдали голевой триллер (видео)
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram huuhkajat

Во вторник, 24 марта, в группе D отбора на ЧМ-2022, в которой выступает сборная Украины, были сыграны два матча, в частности команда Финляндии на Олимпийском стадионе в Хельсинки принимала сборную Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась голевой ничьей со счетом 2:2.

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Основные события в игре прошли во второй половине встречи. Гости вышли вперед на 55-й минуте усилиями Миралема Пьянича, однако тут же пропустили дважды после точных выстрелов Теэму Пукки. Ничью боснийцам принес Мирослав Стеванович, оформивший взятие ворот на 84-й минуте.

Турнирное положение команд:

Отметим, в параллельном матче квинтета D сборная Украины сенсационно отобрала очки у Франции. С результатами всех игр 24 марта квалификации на Мундиаль можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, уже 28 марта "Желто-синие" встретятся с финнами в рамках поединка второго тура отбора на ЧМ-2022. Полное расписание игр сборной Украины в 2021 году доступно у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Сборная Боснии и Герцеговины, Отбор на ЧМ-2022.
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