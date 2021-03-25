Рефери извинился перед Шевченко за гол французов из офсайда (видео)

В матче отбора на ЧМ-2022 Франция - Украина, что проходил в Сен-Дени на "Стад-де-Франс", хозяева открыли счет на 19-й минуте усилиями Антуана Гризманна, который в стиле Месси пробил с линии штрафной. Кроме того, имела место быть и ошибка бокового рефери, который не усмотрел офсайд в первой фазе голевой атаки "Трехцветных". В перерыве лайнсмен попросил прощения у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Об этом рассказал один из журналистов телеканалов "Футбол 1/2/3" в эфире передачи "Головна команда".

На 19-й минуте встречи Гризманн феноменальным ударом с левой поразил ворота Бущана, однако до того, как мяч попал к форварду "Барселоны", у защитника хозяев Бенжамена Павара был офсайд, который проглядел лайнсмен. Отметим, системы VAR на игре не было.

Видео гола Гризманна:

На данном скриншоте офсайд очевиден:

В перерыве боковой арбитр пересекся с Шевченко и извинился перед ним за свою ошибку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА поменял автора второго гола в игре.