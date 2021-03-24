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Зинченко побил рекорд Тимощука в сборной Украины

Зинченко побил рекорд Тимощука в сборной Украины
22:54 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко побил рекорд в национальной команде. 

Франция - Украина: онлайн матча

Хавбек в игре отбора на ЧМ-2022 с Францией вышел на поле с капитанской повязкой. Таким образом, Зинченко, которому на момент поединка с французами исполнилось 24 лет и 98 дней, побил рекорд Анатолия Тимощука, став самым молодым капитаном сборной Украины. В составе национальной команды Зинченко провел 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Тимощук становился капитаном "Желто-синих" в 25-летнем возрасте. 

Отметим, капитанская повязка досталась Зинченко в результате того, что Андрей Пятов остался в запасе на игру, а вице-капитан сборной Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч.

Отметим, после первого тайма Франция ведет в счете 1:0, забив скандальный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Александр Зинченко.
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