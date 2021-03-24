Гризманн забил супергол Украине, который нельзя было засчитывать (видео)

В среду, 24 марта, сборная Украины проводит стартовый матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 с Францией. Игра проходит в Сен-Дени на стадионе "Стад-де-Франс". Хозяева открыли счет в середине первого тайма.

На 19-й минуте встречи Антуан Гризманн получил мяч на углу штрафной, затем француз без сопротивления защитников исполнил шикарный удар в дальнюю "девятку" - Бущан с такой траекторией справиться не сумел. Отметим, в голевой атаке линейный судья не заметил офсайда у одного из атакующих игроков. Из-за отсутствия VAR исправить данную оплошность рефери не удалось, и Франция повела в счете.

Видео гола Гризманна:

На данном скриншоте офсайд очевиден:

"Телеграф" напоминает, что у сборной Украины весьма насыщенный график в марте. С расписанием всех игр "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.