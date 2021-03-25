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Украина - Финляндия: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Украина - Финляндия: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины проведет свой второй матч отбора на ЧМ-2022. "Желто-синие" в Киеве на НСК "Олимпийский" примут команду Финляндии, начало поединка - в 21:45 по местному времени.

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В прямом эфире в Украине игру Украина - Финляндия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, трансляции поединка в режиме-live будут доступны на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка,- прим. ред.). "Телеграф" в режиме-онлайн покажет видео голов и лучших моментов встречи.

Примечательно, что изначально эта встреча была запланирована во Львове, однако из-за ситуации с коронавирусом власти решили перенести поединок в столицу.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре подопечные Андрея Шевченко сенсационно отобрали очки у команды Франции, а финны упустили победу в игре с Боснией и Герцеговиной.

С полным расписанием матчей сборной Украины в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Отбор на ЧМ-2022.
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