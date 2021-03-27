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Украина - Финляндия: онлайн матча

Украина - Финляндия: онлайн матча
11:55 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины в рамках второго тура отбора на ЧМ-2022 примет команду Финляндии. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. В этой статье в режиме-онлайн будут оперативно добавлены видео голов, а также лучших моментов встречи.

Украина -:- Финляндия

начало - в 21:45

Ничья с французами обнадежила сборную Украины, и на горизонте для "Желто-синих" уже виднеется первое место в квинтете. Отбор только начался и команде Шевченко теперь нужно доказывать, что результат игры в Сен-Дени не был случайностью. Финны, в свою очередь, пробились на Евро-2020, а теперь хотят добыть историческую путевку и на Мундиаль.

Турнирное положение команд:

О том, что нужно сделать сборной Украины для выхода на ЧМ-2022 "Телеграф" рассказывал в этой статье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру Украина - Финляндия в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне встречи.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре "Желто-синие" сенсационно отобрали очки у французов, а финны упустили победу в игре с Боснией и Герцеговиной.

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Отбор на ЧМ-2022.
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