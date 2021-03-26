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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 25 марта (видео)

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 25 марта (видео)
00:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

25 марта в Европе прошел второй игровой день отборов на чемпионат мира по футболу-2022, в частности, в центральном поединке вечера Германия принимала Исландию. С результатами всех встреч четверга можно ознакомиться ниже.

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Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:

Болгария 1:3 Швейцария

Израиль 0:2 Дания 

Англия 5:0 Сан-Марино

Андорра 0:1 Албания

Венгрия 3:3 Польша

Германия 3:0 Исландия 

Испания 1:1 Греция 

Италия 2:0 Северная Ирландия 

Лихтенштейн 0:1 Армения

Молдова 1:1 Фарерские острова

Румыния 3:2 Северная Македония

Швеция 1:0 Грузия

Шотландия 2:2 Австрия

Полные видеообзоры всех поединков будут доступны здесь позднее.

Со всем результатами матчей первого игрового дня квалификации на ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, у нас доступны все видеообзоры отборочных игр.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 67

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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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