Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 25 марта (видео)

25 марта в Европе прошел второй игровой день отборов на чемпионат мира по футболу-2022, в частности, в центральном поединке вечера Германия принимала Исландию. С результатами всех встреч четверга можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:
Болгария 1:3 Швейцария
Израиль 0:2 Дания
Англия 5:0 Сан-Марино
Андорра 0:1 Албания
Венгрия 3:3 Польша
Германия 3:0 Исландия
Испания 1:1 Греция
Италия 2:0 Северная Ирландия
Лихтенштейн 0:1 Армения
Молдова 1:1 Фарерские острова
Румыния 3:2 Северная Македония
Швеция 1:0 Грузия
Шотландия 2:2 Австрия
Полные видеообзоры всех поединков будут доступны здесь позднее.
Со всем результатами матчей первого игрового дня квалификации на ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, у нас доступны все видеообзоры отборочных игр.