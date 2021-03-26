Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 25 марта (видео)

25 марта в Европе прошел второй игровой день отборов на чемпионат мира по футболу-2022, в частности, в центральном поединке вечера Германия принимала Исландию. С результатами всех встреч четверга можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:

Болгария 1:3 Швейцария

Израиль 0:2 Дания

Англия 5:0 Сан-Марино

Андорра 0:1 Албания

Венгрия 3:3 Польша

Германия 3:0 Исландия

Испания 1:1 Греция

Италия 2:0 Северная Ирландия

Лихтенштейн 0:1 Армения

Молдова 1:1 Фарерские острова

Румыния 3:2 Северная Македония

Швеция 1:0 Грузия

Шотландия 2:2 Австрия

Полные видеообзоры всех поединков будут доступны здесь позднее.

Со всем результатами матчей первого игрового дня квалификации на ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, у нас доступны все видеообзоры отборочных игр.