В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)

В польской Премьер-лиге (высший футбольный дивизион страны, - прим. ред.) вратарь сделал неповторимый сейв.

В матче 21-го тура первенства "Лех" принимал "Пяст". На 65-й минуте поединка кипер гостей Франтишек Плах совершил умопомрачительный сейв. После удара форварда с близкого расстояния страж ворот отбил мяч, зажав круглого рукой о штангу.

Видео сейва Франтишек Плаха:

В итоге встреча так и завершилась со счетом 0:0.

Видеообзор матча "Лех" - "Пяст":

Отметим, на данный момент "Лех" (29 очков) идет восьмым в турнирной таблице, "Пяст" (31 очко) - шестой, лидирует в первенстве "Легия" (48 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве в Бельгии, где вратарь сначала напортачил, а затем хладнокровно поймал мяч.