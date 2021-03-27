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В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)

В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В польской Премьер-лиге (высший футбольный дивизион страны, - прим. ред.) вратарь сделал неповторимый сейв.

Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)

В матче 21-го тура первенства "Лех" принимал "Пяст". На 65-й минуте поединка кипер гостей Франтишек Плах совершил умопомрачительный сейв. После удара форварда с близкого расстояния страж ворот отбил мяч, зажав круглого рукой о штангу.

Видео сейва  Франтишек Плаха:

В итоге встреча так и завершилась со счетом 0:0.

Видеообзор матча "Лех" - "Пяст":

Отметим, на данный момент "Лех" (29 очков) идет восьмым в турнирной таблице, "Пяст" (31 очко) - шестой, лидирует в первенстве "Легия" (48 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве в Бельгии, где вратарь сначала напортачил, а затем хладнокровно поймал мяч

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,374

Все по теме:

Польша, Футбол, ФК Лех, ФК Пяст, Сейв.
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