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В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)

В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм danstagram_01

В матче 21-го тура чемпионата Бельгии встретились аутсайдеры лиги "Сент-Трюйден" и "Мускрон". Уже в дебюте поединка вратарь хозяев японец Дэниел Шмидт начудил так, что фанаты "Канареек" схватились за сердце.

На 10-й минуте поединка кипер получил пас от защитника, который явно позабыл о негласном правиле на отдавать передачу назад голкиперу. Шмидт легко принял мяч и попытался выбить его вперед, однако замешкался, и форвард гостей заблокировал передачу. Круглый после "блока" форварда попал в перекладину, а затем в ноги к еще одному игроку Мускрона. К счастью для "Сент-Трюйдена", Дэниел намертво поймал мяч после выстрела игрока гостей. В сети пошутили, что японский кипер вытащил лотерейный билет в тот вечер. К слову, его команда все-таки уступила со счетом 0:2.

Фейл и сейв Дэниела Шмидта - в обзоре матча Сент-Трюйден - Мускрон:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве в Бельгии, где вратарь вытащил "мертвый" мяч.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бельгия, Футбол, Сейв, ФК Сент-Трюйден, ФК Мускрон.
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