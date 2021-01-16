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В Бельгии вратарь сделал невероятный сейв, когда уже все видели мяч в воротах (видео)

В Бельгии вратарь сделал невероятный сейв, когда уже все видели мяч в воротах (видео)
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм rafaromo1

В матче перенесенного 30-го тура чемпионата Бельгии Ауд-Хеверле Левен - Андерлехт вратарь хозяев Рафаэль Ромо вытащил "мертвый мяч".

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При счете 0:0 разящая контр-атака гостей, которая возникла из-за ошибки нашего героя, вылилась в прострел с правого фланга и последующий удар нападающего в сторону полупустых ворот, который, похоже, уже видел мяч в воротах. Однако до конца эпизод отыграл венесуэльский кипер Левена Ромо, который в невероятном прыжке дотянулся до мяча и перевел круглого на угловой. В итоге воодушевленные сейвом стража ворот хозяева вырвали победу над именитым соперником, реализовав пенальти под занавес поединка. 

Видео сейва Рафаэля Ромо:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сольном голе в чемпионате Бельгии от боснийского форварда.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 180

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Андерлехт, ФК Ауд-Хеверле Левен.
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