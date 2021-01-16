В Бельгии вратарь сделал невероятный сейв, когда уже все видели мяч в воротах (видео)

В матче перенесенного 30-го тура чемпионата Бельгии Ауд-Хеверле Левен - Андерлехт вратарь хозяев Рафаэль Ромо вытащил "мертвый мяч".

При счете 0:0 разящая контр-атака гостей, которая возникла из-за ошибки нашего героя, вылилась в прострел с правого фланга и последующий удар нападающего в сторону полупустых ворот, который, похоже, уже видел мяч в воротах. Однако до конца эпизод отыграл венесуэльский кипер Левена Ромо, который в невероятном прыжке дотянулся до мяча и перевел круглого на угловой. В итоге воодушевленные сейвом стража ворот хозяева вырвали победу над именитым соперником, реализовав пенальти под занавес поединка.

Видео сейва Рафаэля Ромо:

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