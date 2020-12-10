Скачать
Четверг, 10.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Беринчик вплотную приблизился к Ломаченко
Беринчик вплотную приблизился к Ломаченко
Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)
Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)
Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)
Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)
Джошуа обратился к WBO из-за ситуации с Усиком
Джошуа обратился к WBO из-за ситуации с Усиком

Сейв года: в сети высмеяли спасение ворот Шахтера от Лукаку (фото, видео)

Сейв года: в сети высмеяли спасение ворот Шахтера от Лукаку (фото, видео)
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер armigno

Донецкий Шахтер сумел отстоять ничью в гостевом матче Лиги чемпионов против Интера. Этот результат позволил Горнякам пробиться в плей-офф Лиги Европы, а миланский коллектив попрощался с еврокубками.

Трубин вошел в тройку лучших вратарей Лиги чемпионов (видео)

Во втором тайме за минуту до конца основного времени встречи вышедший на замену Алексис Санчес головой нанес мощный удар в створ ворот Шахтера. К счастью для Горняков, на пути полета "снаряда" оказался форвард Интера Ромелу Лукаку, который фактически спас дончан от гола. Более того, бельгийский гигант оказался в офсайде, и атака вторым темпом у Нерадзурри захлебнулась.

Видео курьезного момента:

Известный футбольный карикатурист Омар Момани посвятил "сейву" Лукаку свою новую работу, на которой изображен Ромелу в виде Гендальфа из "Властелина колец". Легендарная фраза волшебника ("Ты не пройдешь!") также присутствует на картинке. Также на карикатуре нашлось место игрокам Интера Алексису Санчесу и Ашрафу Хакими, а также главному тренеру команды Антонио Конте.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин тонко потроллил Интер после матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Ромелу Лукаку, Футбол, Омар Момани.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря
02 Игроки Боруссии М досматривали игру Шахтера прямо на футбольном поле (видео)
03 Аталанта Малиновского пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв прямого конкурента (видео)
04 Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, выбив Интер из еврокубков (видео)
05 Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь