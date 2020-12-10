Сейв года: в сети высмеяли спасение ворот Шахтера от Лукаку (фото, видео)

Донецкий Шахтер сумел отстоять ничью в гостевом матче Лиги чемпионов против Интера. Этот результат позволил Горнякам пробиться в плей-офф Лиги Европы, а миланский коллектив попрощался с еврокубками.

Во втором тайме за минуту до конца основного времени встречи вышедший на замену Алексис Санчес головой нанес мощный удар в створ ворот Шахтера. К счастью для Горняков, на пути полета "снаряда" оказался форвард Интера Ромелу Лукаку, который фактически спас дончан от гола. Более того, бельгийский гигант оказался в офсайде, и атака вторым темпом у Нерадзурри захлебнулась.

Видео курьезного момента:

Известный футбольный карикатурист Омар Момани посвятил "сейву" Лукаку свою новую работу, на которой изображен Ромелу в виде Гендальфа из "Властелина колец". Легендарная фраза волшебника ("Ты не пройдешь!") также присутствует на картинке. Также на карикатуре нашлось место игрокам Интера Алексису Санчесу и Ашрафу Хакими, а также главному тренеру команды Антонио Конте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин тонко потроллил Интер после матча.