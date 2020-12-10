Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оригинально отреагировал на ничью Шахтера и Интера в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, что отправила итальянскую команду за борт еврокубков. Функционер прикрепил фото со стадиона "Джузеппе Меацца", где на одном из баннеров написано "До свидания" на пяти разных языках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Палкин (@palkin.sergey)

Напомним, 9 декабря Шахтер сыграл на ноль с Интером и обеспечил себе попадание в плей-офф Лиги Европы. Миланская команда заняла последнее место в группе и попрощалась с еврокубками.

Ранее Горняки и Нерадзурри пересекались в полуфинале Лиги Европы 2019/2020. Тогда подопечные Антонио Конте уничтожили Шахтер со счетом 5:0.