В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)

Нападающий Эйпена Смаил Превляк забил красивейший гол в чемпионате Бельгии.

В матче 17-го тура Лиги Жюпиле (высший футбольный дивизион чемпионата Бельгии, - прим. ред.) Остенде принимал Эйпен. Уже в дебюте поединка гости остались в меньшинстве, однако именно они и открыли счет. В начале второго тайма боснийский форвард Эйпена Превляк немыслимым образом оставил в дураках всю оборону хозяев. Для начала нападающий прокинул мяч между двух соперников, затем издевательски прошел центрального защитника и после обманного движения пробил в сторону ворот - мяч рикошетом от футболиста Остенде добрался цели. К сожалению для Смаила, хозяева отыгрались, и поединок завершился ничьей 1:1.

Видео гола Превляка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pro League (@proleaguebe)

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном голе с центра поля, который забили в Шотландии.