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Суббота, 16.01.2021
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В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)

В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kaseupenofficial

Нападающий Эйпена Смаил Превляк забил красивейший гол в чемпионате Бельгии.

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В матче 17-го тура Лиги Жюпиле (высший футбольный дивизион чемпионата Бельгии, - прим. ред.) Остенде принимал Эйпен. Уже в дебюте поединка гости остались в меньшинстве, однако именно они и открыли счет. В начале второго тайма боснийский форвард Эйпена Превляк немыслимым образом оставил в дураках всю оборону хозяев. Для начала нападающий прокинул мяч между двух соперников, затем издевательски прошел центрального защитника и после обманного движения пробил в сторону ворот - мяч рикошетом от футболиста Остенде добрался цели. К сожалению для Смаила, хозяева отыгрались, и поединок завершился ничьей 1:1.

Видео гола Превляка:

 
 
 
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Публикация от Pro League (@proleaguebe)

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном голе с центра поля, который забили в Шотландии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,778

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Футбол, Гол, ФК Остенде, ФК Эйпен.
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