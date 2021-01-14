Футболист забил сумасшедший гол с центра поля (видео)

Форвард Данди Юнайтед Лоуренс Шенкленд забил феноменальный мяч в ворота Сент-Джонстона в матче 23-го тура национального первенства.

25-летний нападающий на 53-й минуте поединка забил спасительный мяч в ворота соперников, который стал последним в игре. Лоуренс блестяще оценил ситуацию и вместо прохода по флангу принял неординарное решение пробить с центра поля. В итоге он забил потрясающий гол, перебросив кипера гостей и став героем встречи.

Видео гола Лоуренса Шенкленда - в обзоре матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон:

Этот результат позволил Данди (27 очков) остаться в зоне Чемпионшип-плей-офф. Лидирует в первенстве Рейнджерс (65 очков).

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