Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)

Вопиющий случай судейского беспредела приключился в Румынии в матче второго дивизиона между командами Слатина и Турну-Мэгуреле.

На последней минуте первого тайма хозяева заработали право на опасный штрафной удар. В таких случаях рефери обычно дают пробить стандарт, несмотря на время. Судья поединка долго выстраивал "стенку", а затем дал добро на удар. В итоге мяч курьезным образом залетел в сетку ворот, однако рефери и не думал засчитывать гол и просвистел на перерыв. Ошалевшие футболисты удивились такому решению арбитра и схватились за голову, но переубедить рефери им не удалось.

Видео отмененного гола в матче Слатина - Турну-Мэгуреле:

В итоге матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе, который забил в низшем дивизионе чемпионата Румынии.