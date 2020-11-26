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Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)

Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Вопиющий случай судейского беспредела приключился в Румынии в матче второго дивизиона между командами Слатина и Турну-Мэгуреле.

Вратарь в Германии забил безумный автогол (видео)

На последней минуте первого тайма хозяева заработали право на опасный штрафной удар. В таких случаях рефери обычно дают пробить стандарт, несмотря на время. Судья поединка долго выстраивал "стенку", а затем дал добро на удар. В итоге мяч курьезным образом залетел в сетку ворот, однако рефери и не думал засчитывать гол и просвистел на перерыв. Ошалевшие футболисты удивились такому решению арбитра и схватились за голову, но переубедить рефери им не удалось.

Видео отмененного гола в матче Слатина - Турну-Мэгуреле:

В итоге матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе, который забил в низшем дивизионе чемпионата Румынии.

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Все по теме:

Румыния, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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