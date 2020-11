Футболист забил невероятный гол в полете ударом скорпиона (видео)

В третьем по силе румынском дивизионе был забит феноменальный по красоте гол.

22-летний полузащитник футбольного клуба "Мирослава" Роберт Асавоайе забил невероятный гол после навеса партнера с левого фланга. Подача оказалась не совсем идеальной, однако хавбек успел сложиться и пробить в полете ударом скорпиона - получилось эффектно и эффективно. Вратаря в этой ситуации упрекнуть не в чем.

Видео супергола Роберта Асавоайе:

2020. Thank you for this. The best goal I've seen this year. Absolutely amazing. This should win goal of the year. Romanian 3rd tier is amazing. pic.twitter.com/RH0y5DHYLe

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 19, 2020