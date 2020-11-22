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Футболист забил невероятный гол в полете ударом скорпиона (видео)

Футболист забил невероятный гол в полете ударом скорпиона (видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм csstiintamiroslava

В третьем по силе румынском дивизионе был забит феноменальный по красоте гол.

22-летний полузащитник футбольного клуба "Мирослава" Роберт Асавоайе забил невероятный гол после навеса партнера с левого фланга. Подача оказалась не совсем идеальной, однако хавбек успел сложиться и пробить в полете ударом скорпиона - получилось эффектно и эффективно. Вратаря в этой ситуации упрекнуть не в чем.

Видео супергола Роберта Асавоайе: 

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном голе ударом скорпиона, который забили на высшем уровне чемпионата Германии. Хавбек Боруссии М Валентино Лазаро сотворил настоящее футбольное чудо в матче Бундеслиги против Байера. К слову, Боруссии М уже в среду, 25 ноября, играть матч 4-го тура группового раунда против Шахтера.

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Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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