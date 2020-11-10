В Германии забили гол года: футболист попал в девятку "ударом скорпиона" (видео)

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Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттерvalentinolazaro

В матче 7-го тура Бундеслиги Байер принимал Боруссию М. Встреча, проходившая в Леверкузене на Бай-Арене, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

При счете 4:2 в компенсированное время полузащитник Менхенгладбаха Валентино Лазаро сотворил настоящее футбольное чудо. Австриец феноменальным "ударом скорпиона" замкнул навес партнера с правого фланга - вратарь лишь наблюдал за шедевром.

Видео супергола Валентино Лазаро:

Видеообзор матча Боруссия М - Байер:

По итогам 7-го тура Боруссия М с 11 очками расположилась на 7-м месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, Байер с 15 очками в активе - четвертый.

Телеграф напоминает, что Боруссия М является соперником Шахтера по Лиге чемпионов и в предыдущем поединке дончане были полностью разобраны немцами. Уже 25 ноября команды проведут ответный поединок в рамках 4-го тура групповой стадии ЛЧ.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Байер, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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