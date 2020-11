В Германии забили гол года: футболист попал в девятку "ударом скорпиона" (видео)

В матче 7-го тура Бундеслиги Байер принимал Боруссию М. Встреча, проходившая в Леверкузене на Бай-Арене, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

При счете 4:2 в компенсированное время полузащитник Менхенгладбаха Валентино Лазаро сотворил настоящее футбольное чудо. Австриец феноменальным "ударом скорпиона" замкнул навес партнера с правого фланга - вратарь лишь наблюдал за шедевром.

Видео супергола Валентино Лазаро:

Valentino Lazaro scores the best goal of the weekend and a Puskas Contender surely

