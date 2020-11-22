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Вратарь в Германии забил безумный автогол (видео)

Вратарь в Германии забил безумный автогол (видео)
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В субботу, 21 ноября, Арминия в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Байер. Игра проходила на стадионе "Билефельдер Альм" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

При счете 0:1 в пользу своей команды вратарь Байера Лукаш Градецкий помог хозяевам отыграться. На 47-й минуте после передачи защитника назад финский голкипер неудачно выбил мяч и круглый предательски срезался прямиком в собственные ворота.

Видеообзор матча Арминия - Байер (момент с автоголом Гредцкого смотреть с 1:06)

Украинский вратарь поплатился голом за свое пижонство (видео)

Несмотря на пропущенный курьезный гол, Байер победил и этот успех поднял леверкузенский клуб (18 очков) на 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства, а Арминия (4 очка) осталась на 15-й позиции. В следующем туре Байер примет Герту (29.11.2020), а билефельдский коллектив отправится в гости к РБ Лейпциг (28.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария потеряла очки в 8-м туре, а Боруссия Д благодаря покеру Холанда обыграла Герту.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Байер, Футбол, Гол, ФК Арминия.

Автор:

Телеграф
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