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Бавария не сумела переиграть Вердер: видеообзор матча

Бавария не сумела переиграть Вердер: видеообзор матча
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern

Бавария в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Вердер. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арена", завершилась ничьей 1:1.

На 45-й минуте поединка гости неожиданно вышли вперед. Отличился Максимилиан Эггештайн, пробивший точно в касание с метров 10-и после прострела справа. Хозяева отыгрались уже во второй половине встречи усилиями Кинглси Комана, который на 62-й минуте головой замкнул навес  Горецка.

Видео гола Эггештайна:

Видео гола Комана:

Этот результат сохранил лидерство Баварии (19 очков) в Бундеслиге, однако гандикап над идущим вторым Байером становит всего одно очко. Вердер с 11 баллами в активе - десятый. В следующем туре чемпионы Германии отправятся в гости к Штутгарту (28.11.2020), а бременцы сыграют выездной  поединок с Вольфсбургом (27.11.2020)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария добыла важнейшую победу над Боруссией Д в в Дер-Класикер.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Вердер, Футбол.

Автор:

Телеграф
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