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Бавария добыла волевую победу в Дер-Класикер: обзор матча с Боруссией Д (видео)

Бавария добыла волевую победу в Дер-Класикер: обзор матча с Боруссией Д (видео)
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

В субботу, 7 ноября, дортмундская Боруссия принимала Баварию в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась минимальной победой мюнхенцев со счетом 2:3. 

Боруссия Д - Бавария 2:3

Голы: Ройс 45', Холанд 83' - Алаба 45+4' Левандовски 48', Сане 80'

В первом тайме команды обменялись голами под занавес поединка. Марко Ройс на 45-й минуте замкнул прострел с левого фланга в исполнении Геррейро, а Бавария спустя 4 минуты сравняла счет усилиями Давида Алабы, который забил прямым ударом со штрафного. Забивной поляк Роберт Левандовски записал очередной гол в чемпионате Германии на свой счет, головой переправив мяч в ворота после навеса Эрнандеса слева. А под занавес встречи команды вновь обменялись голами: за хозяев забил Лерой Сане,а за гостей - Эрлинг Холанд

Видео гола Ройса:

Видео гола Алабы:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Сане:

Видео гола Холанда:

Эта победа позволила Баварии (18 очков) единолично возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Боруссия Д с 15 очками в активе - третья. В следующем туре мюнхенцы примут Вердер, а дортмундцы отправятся в столицу в гости к Герте. Обе игры пройдут 21 ноября.

Ранее Телеграф рассказывал, как Бавария едва не потеряла очки в игре Лиги чемпионов с Локомотивом (Москва).

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол.

Автор:

Телеграф
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