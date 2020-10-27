Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет
В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет
Превратил соперника в зомби: боец ММА отправил оппонента в редчайший стоячий нокаут (видео)
Превратил соперника в зомби: боец ММА отправил оппонента в редчайший стоячий нокаут (видео)
Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
Шахтер выстоял в Киеве: видеообзор матча с Интером
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира

Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)

Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern

Московский Локомотив едва не совершил сенсацию в Лиге чемпионов и не отобрал очки у действующего "Короля Европы" Баварии. Матч, проходивший на стадионе "Локомотив", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Леон Горецка уже на 13-й минуте поединка открыл счет в игре после блестящего навеса в касание от Павара. Хозяева неожиданно сумели отыграться усилиями Антона Миранчука, который на 70-й минуте красиво замкнул прострел Зе Луиша. Класс есть класс и на 79-й минуте Йозуа Киммих идеальный ударом из-за пределов штрафной оформил для своей команды победу.

Таким образом, Бавария единолично возглавила группу А. В следующем туре, мюнхенцы отправятся в гости к РБ Зальцбург, а Локомотив примет Атлетико. Оба матча запланированы на 3 ноября. 

Телеграф напоминает, что в параллельной встрече Лиги чемпионов Шахтер сумел не пропустить в от Интера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Локомотив (Москва).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер нашел замену Пятову
02 В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет
03 Ференцварош - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
04 Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира
05 Дубль Ибрагимовича и странные пенальти: видеообзор матча Милан - Рома
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь