Супергол Киммиха принес победу Баварии над Локомотивом (видео)

Московский Локомотив едва не совершил сенсацию в Лиге чемпионов и не отобрал очки у действующего "Короля Европы" Баварии. Матч, проходивший на стадионе "Локомотив", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Леон Горецка уже на 13-й минуте поединка открыл счет в игре после блестящего навеса в касание от Павара. Хозяева неожиданно сумели отыграться усилиями Антона Миранчука, который на 70-й минуте красиво замкнул прострел Зе Луиша. Класс есть класс и на 79-й минуте Йозуа Киммих идеальный ударом из-за пределов штрафной оформил для своей команды победу.

Таким образом, Бавария единолично возглавила группу А. В следующем туре, мюнхенцы отправятся в гости к РБ Зальцбург, а Локомотив примет Атлетико. Оба матча запланированы на 3 ноября.

Телеграф напоминает, что в параллельной встрече Лиги чемпионов Шахтер сумел не пропустить в от Интера.