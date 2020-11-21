Украинский вратарь поплатился голом за свое пижонство (видео)

20 ноября Агробизнес из города Волочиск в рамках матча 14-го тура Первой лиги Украины принимал тернопольскую Ниву. Поединок завершился погромом гостей со счетом 4:0.

Второй гол в матче записал на своей счет защитник хозяев Юрий Романюк, который принял неявное решение пробить с центра поля. Романюку не удалось поднять мяч и тот, казалось, летит прямо в руки голкиперу Нивы Даниилу Ермолову, однако вратарь решил сыграть как полевой и не ловить круглого. В итоге мяч ударился об ногу Ермолову и залетел в ворота.

Видео курьезного гола Романюка - в обзоре матча Агробизнес - Нива:

По итогам этого матча Агробизнес вернулся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, а Нива остался на 11-й позиции.

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