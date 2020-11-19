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Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)

Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

В Палестине во время матча на местном уровне был забит феноменальный по красоте мяч.

На 93-й минуте поединка при счете 1:1 нападающий хозяев откликнулся на, казалось, неудачный заброс в штрафную от партнера. Форвард принял единственное верное решение и попытался в полете достать мяч, который уже уходил за лицевую линию. В итоге футболист немного добавил эффектности и пальнул по "снаряду" ударом ножницами наугад в направлении ворот и круглый по невероятной траектории залетел в ворота растерянного вратаря гостей.

Видео гола-шедевра:

Видеообзор матча:

 
 
 
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Публикация от Palestine tv youth & sports (@palestinesports)

Ранее Телеграф рассказывал об уникальном голе Рияда Мареза, который вингер оформил в матче национальной сборной Алжира.

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Палестина, Гол.

Автор:

Телеграф
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