Звезда Манчестер Сити забил магический гол (видео)

Сборная Зимбабве в рамках 4-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций принимала команду Алжира. Встреча, проходившая на "Нешнел Спортс Стадиум" в Хараре завершилась голевой ничьей 2:2.

На 38-й минуте поединка полузащитник Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез отметился невероятным голом. Хавбек шикарно принял мяч пяткой, расшатал защитников и пробил вратаря хозяев. Футболист удвоил преимущество гостей, однако команда Зимбабве во втором тайме сравняла счет и игра завершилась вничью.

Видео гола Рияда Мареза:

Этот результат все равно сохранил лидерство Алжиру в квартете H:

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