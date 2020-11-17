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Звезда Манчестер Сити забил магический гол (видео)

Звезда Манчестер Сити забил магический гол (видео)
14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Сборная Зимбабве в рамках 4-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций принимала команду Алжира. Встреча, проходившая на "Нешнел Спортс Стадиум" в Хараре завершилась голевой ничьей 2:2.

Футболист забил супергол и станцевал в стиле денежного кота (видео)

На 38-й минуте поединка полузащитник Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез отметился невероятным голом. Хавбек шикарно принял мяч пяткой, расшатал защитников и пробил вратаря хозяев. Футболист удвоил преимущество гостей, однако команда Зимбабве во втором тайме сравняла счет и игра завершилась вничью. 

Видео гола Рияда Мареза:

Этот результат все равно сохранил лидерство Алжиру в квартете H:

Ранее Телеграф рассказывал о суперголе из Дании, который явно будет претендовать на премию Пушкаша по итогам 2020 года.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Гол, Сборная Алжира, Рияд Марез.

Автор:

Телеграф
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