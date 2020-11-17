Звезда Манчестер Сити забил магический гол (видео)

Сборная Зимбабве в рамках 4-го тура квалификационного раунда Кубка африканских наций принимала команду Алжира. Встреча, проходившая на "Нешнел Спортс Стадиум" в Хараре завершилась голевой ничьей 2:2.
На 38-й минуте поединка полузащитник Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез отметился невероятным голом. Хавбек шикарно принял мяч пяткой, расшатал защитников и пробил вратаря хозяев. Футболист удвоил преимущество гостей, однако команда Зимбабве во втором тайме сравняла счет и игра завершилась вничью.
Видео гола Рияда Мареза:
Ladies and gentlemen .. Riyad Karim Mahrez.
Exquisite. Elegant. Magnificent.#TotalAFCONQ2021 | @LesVerts | @Mahrez22 pic.twitter.com/0vdE4F50L8
— CAF (@CAF_Online) November 16, 2020
Этот результат все равно сохранил лидерство Алжиру в квартете H:
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