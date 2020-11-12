Футболист забил супергол и станцевал в стиле денежного кота (видео)

Высший футбольный дивизион в США не перестает удивлять.
В матче МЛС перуанский нападающий "Портленд Тимберс" Анди Поло забил удивительный гол в стиле Марко ван Бастена. После шикарного заброса от партнера Анди не менее эффектно пробил в касание с лету в угол ворот - вратарь с таким выстрелом справиться не сумел. После забитого мяча Поло зажигательно станцевал, покорив своими движениями болельщиков.
Видео гола Анди Поло:
Данный гол и танец попали на футбольный паблик "433", где за день пост собрал почти миллион лайков.
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Отметим, подобный гол забивал Марко ван Бастен в финале Евро-1988:
Ранее Телеграф сообщал о шикарном голе в МЛС, который забил бывший игрок Шахтера Илсиньо.