Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)

Во вторник, 21 июля, состоялся матч группового этапа МЛС Филадельфии Юнион - Орландо Сити. Встреча квартета А завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился бывший хавбек донецкого Шахтера Илсиньо. Бразилец, выступающий в США на протяжении четырех лет, получил мяч в чужой штрафной и мощным ударом с острого угла вывел свою команду вперед. Однако гости сумели отыграться благодаря голу Перейры, который переправил мяч в сетку ударом головой после навеса с левого фланга.
В МЛС отметили, что экс-бразилец Горняков вышел на замену на 59-й минуте поединка, а отличился на 68-й.
Видео гола Илсиньо:
59' Sub into the game
68' Score the opener
Ilsinho put @PhilaUnion in front (but not for long) with this fine finish. #PHIvORL pic.twitter.com/Qv4lQd2Zr3
— Major League Soccer (@MLS) July 21, 2020
Видеообзор матча Филадельфии Юнион - Орландо Сити (1:1)
После трех туров оба клуба сохраняют хорошие шансы на путевку в плей-офф МЛС. Орландо и Филадельфия, набрав по 7 очков, занимают первое и второе место в группе соответственно.
Ранее сообщалось, что два игрока Шахтера стали лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20.