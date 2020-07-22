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Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)

Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бразилец Илсиньо забил красивый гол в ворота Орландо.

Во вторник, 21 июля, состоялся матч группового этапа МЛС Филадельфии Юнион - Орландо Сити. Встреча квартета А завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился бывший хавбек донецкого Шахтера Илсиньо. Бразилец, выступающий в США на протяжении четырех лет, получил мяч в чужой штрафной и мощным ударом с острого угла вывел свою команду вперед. Однако гости сумели отыграться благодаря голу Перейры, который переправил мяч в сетку ударом головой после навеса с левого фланга. 

В МЛС отметили, что экс-бразилец Горняков вышел на замену на 59-й минуте поединка, а отличился на 68-й.

Видео гола Илсиньо:

Видеообзор матча Филадельфии Юнион - Орландо Сити (1:1)

После трех туров оба клуба сохраняют хорошие шансы на путевку в плей-офф МЛС. Орландо и Филадельфия, набрав по 7 очков, занимают первое и второе место в группе соответственно.

Ранее сообщалось, что два игрока Шахтера стали лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20.

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Все по теме:

МЛС, Футбол, Илсиньо, ФК Орландо, ФК Филадельфия.

Автор:

Телеграф
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