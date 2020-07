Экс-игрок Шахтера Илсиньо забил роскошный гол в МЛС (Видео)

Во вторник, 21 июля, состоялся матч группового этапа МЛС Филадельфии Юнион - Орландо Сити. Встреча квартета А завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился бывший хавбек донецкого Шахтера Илсиньо. Бразилец, выступающий в США на протяжении четырех лет, получил мяч в чужой штрафной и мощным ударом с острого угла вывел свою команду вперед. Однако гости сумели отыграться благодаря голу Перейры, который переправил мяч в сетку ударом головой после навеса с левого фланга.

В МЛС отметили, что экс-бразилец Горняков вышел на замену на 59-й минуте поединка, а отличился на 68-й.

Видео гола Илсиньо:

59' Sub into the game

68' Score the opener

Ilsinho put @PhilaUnion in front (but not for long) with this fine finish. #PHIvORL pic.twitter.com/Qv4lQd2Zr3

— Major League Soccer (@MLS) July 21, 2020