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Два игрока Шахтера названы лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20

Два игрока Шахтера названы лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Футболисты Шахтера Тайсон и Мораес отличились 10 результативными передачами.

Текущий сезон украинской Премьер-лиги подошел к концу. Не смотря на то, что украинские команды еще поучаствуют в стыковых матчах за Лигу Европы, руководство УПЛ определилось с именами лучших ассистентов в чемпионате.

Единогласно было принято решение касательно игроков "Шахтера" Тайсона и Жуниора Мораеса. На счету футболистов по десятку ассистов.

Отмечается, что в сезоне Тайсон отыграл 25 матчей, а Мораес - 27.

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Далее по списку Егор Картушов с ФК "Десна" и Владислав Кочергин с ФК "Заря". Оба выполнили по 8 результативных передач.

Замкнул тройку игрок "Динамо" Владимир Шепелев – 7 результативных передач.

Напомним, бразильские СМИ узнали размер зарплаты Тайсона в "Шахтере". 32-летний атакующий полузащитник получает в донецком клубе порядка 3 миллионов евро за сезон.

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ФК Шахтер, УПЛ, Тайсон, Жуниор Мораес.

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Телеграф
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