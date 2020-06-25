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Бразильские СМИ узнали зарплату Тайсона в Шахтере

Бразильские СМИ узнали зарплату Тайсона в Шахтере
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф sport.ua
По имеющейся информации, вингер получает 3 миллиона евро за сезон.

32-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон получает в донецком клубе порядка 3 миллионов евро за сезон, утверждает GaúchaZH со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

В этой связи журналисты издания констатируют, что Тайсону придется пойти на существенное понижение оклада, если футболист действительно хочет после окончания контракта с «Шахтером» вернуться в родной для него «Интернасьонал».

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Напомним, накануне Тайсон попал в щекотливую ситуацию. Опытного футболиста попросили прокомментировать успехи соотечественника Тете в «Шахтере» и сравнить того по степени таланта с Дугласом Костой. Однако заявление Тайсона пришлось не по душе агенту Тете, который, в свою очередь, заявил, что «слова Тайсона - это обыкновенная зависть», а когда тот уйдет из футбола, то «сможет работать на ипподроме, так как только и умеет, что бегать».

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ФК Шахтер, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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