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Чемпион мира U-20 забил первый гол в Чемпионате Украины

Чемпион мира U-20 забил первый гол в Чемпионате Украины
11:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Защитник Максим Чех забил свой первый гол за "Мариуполь" в УПЛ в матче 32 тура с ФК "Львов" (2:0).

Молодой защитник ФК "Мариуполь" Максим Чех впервые отметился в УПЛ.

Отмечается, что чемпион мира U-20 реализовал гол в ворота ФК "Львов".

"Я ребятам еще перед игрой сказал, что забью с углового. А получилось, что со штрафного", - рассказал Чех в комментарии телеканалу Футбол.

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На вопрос, собирается ли он праздновать свой триумф, заявил, что дорога в автобусе занимает 20 часов, поэтому он будет отдыхать.

Напомним, матч на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. "Мариуполь" занял восьмое место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы. 

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Максим Чех.

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Телеграф
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