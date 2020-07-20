Чемпион мира U-20 забил первый гол в Чемпионате Украины

Защитник Максим Чех забил свой первый гол за "Мариуполь" в УПЛ в матче 32 тура с ФК "Львов" (2:0).

Молодой защитник ФК "Мариуполь" Максим Чех впервые отметился в УПЛ.

Отмечается, что чемпион мира U-20 реализовал гол в ворота ФК "Львов".

"Я ребятам еще перед игрой сказал, что забью с углового. А получилось, что со штрафного", - рассказал Чех в комментарии телеканалу Футбол.

На вопрос, собирается ли он праздновать свой триумф, заявил, что дорога в автобусе занимает 20 часов, поэтому он будет отдыхать.

Напомним, матч на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. "Мариуполь" занял восьмое место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы.