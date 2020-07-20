"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)

В воскресенье, 19 июля, Колос в рамках матча 35-го тура украинской Премьер-лиги принимал Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Столичный клуб "Динамо" в заключительном поединке 32-го тура Чемпионата Украины по футболу сенсационно проиграл "Колосу".

Киевляне активно начали игру: уже на 3-й минуте на их счету был полумомент от Цыганкова, который упустил Русин. Момент был также у Буяльского, но его удар приняла штанга. В конце тайма Лысенко практически открыл счет, но на помощь "Динамо" пришел Бущан.

Смотрите видеообзор матча Колос - Динамо:

В начале второго тайма Лысенко все таки отметился голом, замкнув передачу Морозко. У Цыганков почти сравнял счет, но ударил по Буяльском. Вскоре Шапаренко срубил в своей штрафной Вильхамссона и исландец реализовал 11-метровый.

Отыграться киевлянам так и не удалось. Однако "Динамо" смогло остаться вторым в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Заря" не смогла обыграть "Десну" в параллельном матче.

"Колос" – "Динамо" 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссона, 70 (пен.)

Стартовый состав "Колос": Волынец, Максименко, Зозуля, Черноморец, Гавриш, Морозко, Задоя, Богданов (Милько, 77), Костышин (Ориховский, 53), Антюх (Вильхьяльмссон, 65), Лысенко (Бондаренко, 64).

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев, де Пена, Шепелев, Мохаммед, Цыганков, Буяльский, Русин (Цитаишвили, 66).

Предупреждения: Черноморец – Шепелев, Кендзера